Двойной мутант: в Индии появился новый штамм коронавируса

В Индии обнаружили новый штамм коронавируса. Этот вариант назвали "двойной мутант", потому что он несет в себе две мутации вируса, которые помогают ему прикрепляться к клеткам.
Об этом сообщает Fox News.
Новый штамм обнаружили ученые из лаборатории клинической вирусологии Стэндфордского университета, а возник он в Индии. Уже известно, по меньшей мере, о семи случаях индийского варианта коронавируса.
Университета Калифорнии в Сан-Франциско и
"Вероятно, он будет более передаваемым с биологической точки зрения, поскольку две мутации действуют на рецептор-связывающий домен вируса, но на сегодняшний день официальных исследований передачи не проводилось", - говорится в сообщении.
Также ученым еще предстоит выяснить,
Напомним, в Румынии нашли мутацию "британского" штамма коронавируса. Считается, что он может снизить эффективность вакцин.
Ранее сообщалось, что в США предупредили о четвертой волне коронавируса. Это связано с появлением новых разновидностей COVID-19.