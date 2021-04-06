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Двойной мутант: в Индии появился новый штамм коронавируса

Автор: Наталья Скороход

В Индии обнаружили новый штамм коронавируса. Этот вариант назвали "двойной мутант", потому что он несет в себе две мутации вируса, которые помогают ему прикрепляться к клеткам.

Об этом сообщает Fox News.

Новый штамм обнаружили ученые из лаборатории клинической вирусологии Стэндфордского университета, а возник он в Индии. Уже известно, по меньшей мере, о семи случаях индийского варианта коронавируса.

Университета Калифорнии в Сан-Франциско и

"Вероятно, он будет более передаваемым с биологической точки зрения, поскольку две мутации действуют на рецептор-связывающий домен вируса, но на сегодняшний день официальных исследований передачи не проводилось", - говорится в сообщении.

Также ученым еще предстоит выяснить,

Напомним, в Румынии нашли мутацию "британского" штамма коронавируса. Считается, что он может снизить эффективность вакцин.

Ранее сообщалось, что в США предупредили о четвертой волне коронавируса. Это связано с появлением новых разновидностей COVID-19.

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