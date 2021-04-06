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Подвійний мутант: в Індії з'явився новий штам коронавірусу

Автор: Наталья Скороход

В Індії виявили новий штам коронавірусу. Цей варіант назвали "подвійний мутант", тому що він несе в собі дві мутації вірусу, які допомагають йому прикріплюватися до клітин.

Про це повідомляє Fox News.

Новий штам виявили вчені з лабораторії клінічної вірусології Стенфордського університету, а виник він в Індії. Вже відомо, щонайменше, семи випадках індійського варіанту коронавіруса.

Університету Каліфорнії в Сан-Франциско та

"Ймовірно, він буде більш передаватися з біологічної точки зору, оскільки дві мутації діють на рецептор-зв'язуючий домен вірусу, але на сьогоднішній день офіційних досліджень передачі не проводилося", - йдеться в повідомленні.

Також вченим ще належить з'ясувати, чи

Нагадаємо, у Румунії знайшли мутацію "британського" штаму коронавірусу. Вважається, що він може знизити ефективність вакцин.

Раніше повідомлялося, що у США попередили про четверту хвилю коронавірусу. Це пов'язано з появою нових різновидів COVID-19.

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