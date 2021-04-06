Подвійний мутант: в Індії з'явився новий штам коронавірусу

Новий штам виявили вчені з лабораторії клінічної вірусології Стенфордського університету, а виник він в Індії. Вже відомо, щонайменше, семи випадках індійського варіанту коронавіруса.

Університету Каліфорнії в Сан-Франциско та

"Ймовірно, він буде більш передаватися з біологічної точки зору, оскільки дві мутації діють на рецептор-зв'язуючий домен вірусу, але на сьогоднішній день офіційних досліджень передачі не проводилося", - йдеться в повідомленні.

Також вченим ще належить з'ясувати, чи