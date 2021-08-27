В двух областях Украины эпидпоказатели не соответствуют "зеленой" зоне

В частности, в Ивано-Франковской области превышен показатель динамики госпитализаций больных коронавирусом.

По последним данным, он в данном регионе составляет 54,2%, хотя еще днем ранее составлял 40,7%.

Кроме этого в Черкасской области наблюдается низкий уровень охвата тестирования на COVID-19.

В этом регионе он в течение последних двух дней находится в пределах 273-299 тестов на 100 тысяч населения.

Стоит отметить, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Между тем количество тестирований на коронавирус в течение последних семи дней должно составлять не менее 300 на 100 тысяч населения.