У двох областях України епідпоказники не відповідають "зеленій" зоні

Зокрема, в Івано-Франківській області перевищений показник динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом.

За останніми даними, він у даному регіоні складає 54,2%, хоча ще днем раніше становив 40,7%.

Крім цього в Черкаській області спостерігається низький рівень охоплення тестування на COVID-19.

У цьому регіоні він протягом останніх двох днів знаходиться у межах 273-299 тестів на 100 тисяч населення.

Варто зазначити, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Між тим кількість тестувань на коронавірус протягом останніх семи днів повинна складати не менше ніж 300 на 100 тисяч населення.