В двух областях Украины превышены показатели COVID-госпитализаций

По состоянию на сегодня, 12 августа все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако в Ивано-Франковской и Тернопольской области длительное время один из эпидемиологических показателей не в пределах нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Так, в Ивано-Франковской области показатель динамики госпитализаций больных с коронавирусом составляет 80%, хотя накануне был в пределах 27,9-31,8%.

При этом в Тернопольской области уже длительное время данный показатель превышает допустимую норму. Он сейчас составляет 55,6%.

Хотя днями ранее в данном регионе показатель динамики COVID-госпитализаций преодолевал отметку в 115,4%.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.