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В Украине 1247 новых случаев коронавируса

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Киев, Четверг 12 августа 2021 08:15
В Украине 1247 новых случаев коронавируса Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки выявили 1247 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве и Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки госпитализировали 588 человек; летальных исходов - 24; выздоровели - 1039 человек. Вчера протестировали методом ПЦР - 22 049 человек, методом ИФА - 8735 человек, экспресс-тестами - 17 267 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (205), Харьковской (93), Одесской (77), Донецкой (75) и Львовской (61) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 262 601 человек;
  • выздоровели - 2 194 791 человек;
  • летальных случаев - 53 173.

Напомним, в НАН заявили, что в двух областях Украины угрожающая ситуация с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что ученые прогнозируют рост числа суточных COVID-случаев со следующей недели.

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