В Украине 1247 новых случаев коронавируса

В Украине за минувшие сутки выявили 1247 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве и Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Минздрава .

За сутки госпитализировали 588 человек; летальных исходов - 24; выздоровели - 1039 человек. Вчера протестировали методом ПЦР - 22 049 человек, методом ИФА - 8735 человек, экспресс-тестами - 17 267 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (205), Харьковской (93), Одесской (77), Донецкой (75) и Львовской (61) областях.

За все время пандемии в Украине: