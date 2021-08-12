В двух областях Украины превышены показатели COVID-госпитализаций

По состоянию на сегодня, 12 августа все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако в Ивано-Франковской и Тернопольской области длительное время один из эпидемиологических показателей не в пределах нормы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
Так, в Ивано-Франковской области показатель динамики госпитализаций больных с коронавирусом составляет 80%, хотя накануне был в пределах 27,9-31,8%.
При этом в Тернопольской области уже длительное время данный показатель превышает допустимую норму. Он сейчас составляет 55,6%.
Хотя днями ранее в данном регионе показатель динамики COVID-госпитализаций преодолевал отметку в 115,4%.
Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.
Напомним, в Украине за минувшие сутки госпитализировали 588 человек.
Добавим, что в стране обнаружили 1247 новых случаев коронавируса.