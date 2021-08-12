UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В двух областях Украины превышены показатели COVID-госпитализаций

Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на сегодня, 12 августа все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако в Ивано-Франковской и Тернопольской области длительное время один из эпидемиологических показателей не в пределах нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Так, в Ивано-Франковской области показатель динамики госпитализаций больных с коронавирусом составляет 80%, хотя накануне был в пределах 27,9-31,8%.

При этом в Тернопольской области уже длительное время данный показатель превышает допустимую норму. Он сейчас составляет 55,6%.

Хотя днями ранее в данном регионе показатель динамики COVID-госпитализаций преодолевал отметку в 115,4%.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Напомним, в Украине за минувшие сутки госпитализировали 588 человек.

Добавим, что в стране обнаружили 1247 новых случаев коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныКарантинКоронавирусПандемия коронавируса