В двух областях Украины превышены показатели COVID-госпитализаций

По состоянию на утро, 11 сентября все области Украины находятся в "зеленой" зоне адаптивного карантина. Однако в двух регионах превышен показатель динамики уровня госпитализации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава .

Так, в Волынской области показатель динамики уровня госпитализации превышен два дня подряд и сегодня составляет 53,4%.

Кроме того, во Львовской области около двух недель наблюдается высокая динамика госпитализаций больных коронавирусом. Сейчас этот показатель на уровне 64,7%.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%