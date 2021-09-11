RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У двох областях України перевищені показники COVID-госпіталізацій

Автор: Инна Собора

Станом на ранок, 11 вересня всі області України перебувають в "зеленій" зоні адаптивного карантину. Однак у двох регіонах перевищений показник динаміки рівня госпіталізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Так, у Волинській області показник динаміки рівня госпіталізації перевищений два дні поспіль і сьогодні становить 53,4%.

Крім того, у Львівській області близько двох тижніі спостерігається висока динаміка госпіталізацій хворих коронавірусом. Зараз цей показник на рівні 64,7%.

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%

Нагадаємо, за минулу добу, 10 вересня, в Україні зафіксували 3 869 нових підтверджених випадків коронавіруса. При цьому госпіталізовані 1 102 людини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус