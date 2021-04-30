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Более двух тысяч украинцев прошли реабилитацию за госсредства после осложнений COVID-19

Автор: Юлия Струк

Более двух тысяч украинцев прошли реабилитацию за государственный счет после осложнений COVID-19. Такие данные по итогам первого квартала этого года.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда соцстрахования.

"За средства Фонда социального страхования медицинской реабилитацией на базе санаторно-курортных учреждений было обеспечено 2138 застрахованных лиц и их детей", - указано в сообщении.

Отмечается, что право на прохождение курса восстановительного лечения на базе реабилитационного отделения санаторно-курортного учреждения за счет средств фонда имеют все официально трудоустроенные лица. Основанием для направления является заключение врачебно-консультативной комиссии (ВКК) учреждения здравоохранения.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, возвращающий украинцам право получать материальную помощь из ФСС - больничные. Выплаты были отменены из-за законодательной коллизии.

Напомним, в Украине пособия по временной потере трудоспособности, а также в связи с беременностью и родами будут проходить процесс верификации.

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