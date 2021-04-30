Более двух тысяч украинцев прошли реабилитацию за госсредства после осложнений COVID-19

Более двух тысяч украинцев прошли реабилитацию за государственный счет после осложнений COVID-19. Такие данные по итогам первого квартала этого года.

"За средства Фонда социального страхования медицинской реабилитацией на базе санаторно-курортных учреждений было обеспечено 2138 застрахованных лиц и их детей", - указано в сообщении.

Отмечается, что право на прохождение курса восстановительного лечения на базе реабилитационного отделения санаторно-курортного учреждения за счет средств фонда имеют все официально трудоустроенные лица. Основанием для направления является заключение врачебно-консультативной комиссии (ВКК) учреждения здравоохранения.