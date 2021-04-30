Понад дві тисячі українців пройшли реабілітацію за держкошт після ускладнень COVID-19

Понад дві тисячі українців пройшли реабілітацію за державний кошт після ускладнень COVID-19. Такі дані за підсумками першого кварталу цього року.
"За кошти Фонду соціального страхування медичною реабілітацією на базі санаторно-курортних закладів було забезпечено 2 138 застрахованих осіб і їх дітей", - вказано у повідомленні.
Зазначається, що право на проходження курсу відновного лікування на базі реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу за рахунок коштів фонду мають усі офіційно працевлаштовані особи. Підставою для направлення є висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) закладу охорони здоров’я.
Як писало РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський підписав закон, що повертає українцям право отримувати матеріальну допомогу з ФСС - лікарняні. Виплати були скасовані через законодавчу колізію.
Нагадаємо, в Україні допомоги з тимчасової втрати працездатності, а також у зв'язку з вагітністю та пологами будуть проходити процес верифікації.