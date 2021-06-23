Джилл Байден отправилась по США с призывом сделать прививки от COVID-19

Супруга президента США Джилл Байден отправилась в путешествие по стране с призывом к американцам пройти вакцинацию от коронавируса . Она посетила штаты, в которых вакцинация прошла не очень успешно.

Первая леди США уделила внимание таким штатам, как Миссисипи и Теннесси. именно в них зарегистрировано наименьшее количество американцев, вакцинированных от коронавируса. По данным Департамента здравоохранения штата, около 30% всего населения Миссисипи полностью вакцинировано.

Прибыв в Миссисипи Джилл Байден призвала жителей штата вакцинироваться от коронавируса. По ее словам, очень важно посещать такие штаты, как Миссисипи и Теннесси, потому что нынешних показателей вакцинации в них "просто недостаточно".

"Вот почему Белый дом сказал: Джилл, пожалуйста, ты можешь поехать в Миссисипи?' Потому что президент, Белый дом, наша администрация, мы заботимся о вас, мы заботимся о людях Миссисипи. Мы хотим, чтобы они были в безопасности. Мы хотим, чтобы они были здоровыми", - рассказывает Байден.

Позже Байден поддержала американцев, которые делали прививки в Нэшвилле, штате Теннесси. Там прошел концерт Брэда Пейсли. Также людей вакцинировали прямо на улице, организовав центр вакцинации.

Выступая в Нэшвилле Байден отметила, что только трое из 10 жителей Теннесси прошли вакцинацию.

"Вакцины - единственный способ вернуться к открытым микрофонам, музыкальным фестивалям и концертам, которые делают этот город таким особенным", - сказала Байден.