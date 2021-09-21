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Джонсон призвал Болсонару вакцинироваться от коронавируса: "Это отличная вакцина"

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США, Вторник 21 сентября 2021 07:04
Джонсон призвал Болсонару вакцинироваться от коронавируса: "Это отличная вакцина" Фото: Борис Джонсон, премьер-министр Великобитании (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал президента Бразилии Жаиру Болсонару вакцинироваться от коронавируса. Как известно, Болсонару является ярым противником вакцинации от COVID-19, а Джонсон наоборот выступает за прививки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Инцидент произошел в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, где присутствовали лидеры обеих стран. Когда журналистов вывели из зала, Джонсон предложил всем сделать прививки.

"Спасибо всем, получите вакцины AstraZeneca", - пошутил Джонсон.

Как известно, вакцина AstraZenecа была разработана в Оксфордском университете Великобритании.

На это Болсонару отметил, что не получил прививку.

"Мы вместе работаем над вакцинами. AstraZeneca - это отличная вакцина. У меня есть AstraZeneca, дважды", - сказал Джонсон.

Болсонару указал на себя пальцем и сказал "еще нет". После этого он рассмеялся.

Ранее Болсонару утверждал, что ему не обязательно вакцинироваться от коронавируса, поскольку он переболел в прошлом году и у него сохранился иммунитет.

Напомним, что в Бразилии могут отменить маски, несмотря на заболеваемость коронавирусом. Об этом заговорил президент.

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