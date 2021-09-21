Джонсон призвал Болсонару вакцинироваться от коронавируса: "Это отличная вакцина"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал президента Бразилии Жаиру Болсонару вакцинироваться от коронавируса. Как известно, Болсонару является ярым противником вакцинации от COVID-19, а Джонсон наоборот выступает за прививки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Инцидент произошел в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, где присутствовали лидеры обеих стран. Когда журналистов вывели из зала, Джонсон предложил всем сделать прививки.
"Спасибо всем, получите вакцины AstraZeneca", - пошутил Джонсон.
Как известно, вакцина AstraZenecа была разработана в Оксфордском университете Великобритании.
На это Болсонару отметил, что не получил прививку.
"Мы вместе работаем над вакцинами. AstraZeneca - это отличная вакцина. У меня есть AstraZeneca, дважды", - сказал Джонсон.
Болсонару указал на себя пальцем и сказал "еще нет". После этого он рассмеялся.
Ранее Болсонару утверждал, что ему не обязательно вакцинироваться от коронавируса, поскольку он переболел в прошлом году и у него сохранился иммунитет.
Напомним, что в Бразилии могут отменить маски, несмотря на заболеваемость коронавирусом. Об этом заговорил президент.