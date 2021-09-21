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Джонсон закликав Болсонару вакцинуватися від коронавірусу: "Це відмінна вакцина"

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США, Вівторок 21 вересня 2021 07:04
Джонсон закликав Болсонару вакцинуватися від коронавірусу: "Це відмінна вакцина" Фото: Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великобританії (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав президента Бразилії Жаиру Болсонару вакцинуватися від коронавірусу. Як відомо, Болсонару є затятим противником вакцинації від COVID-19, а Джонсон навпаки виступає за щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Інцидент стався в рамках Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку, де були присутні лідери обох країн. Коли журналістів вивели із залу, Джонсон запропонував усім зробити щеплення.

"Дякую усім, отримайте вакцини AstraZeneca", - пожартував Джонсон.

Як відомо, вакцина AstraZenecа була розроблена в Оксфордському університеті Великобританії.

На це Болсонару зазначив, що не отримав щеплення.

"Ми разом працюємо над вакцинами. AstraZeneca - це відмінна вакцина. У мене є AstraZeneca, двічі", - сказав Джонсон.

Болсонару вказав на себе пальцем і сказав "ще ні". Після цього він розсміявся.

Раніше Болсонару стверджував, що йому не обов'язково вакцинуватися від коронавірусу, оскільки він перехворів минулого року та у нього зберігся імунітет.

Нагадаємо, що у Бразилії можуть скасувати маски, незважаючи на захворюваність коронавірусом. Про це заговорив президент.

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