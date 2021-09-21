Джонсон закликав Болсонару вакцинуватися від коронавірусу: "Це відмінна вакцина"
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав президента Бразилії Жаиру Болсонару вакцинуватися від коронавірусу. Як відомо, Болсонару є затятим противником вакцинації від COVID-19, а Джонсон навпаки виступає за щеплення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Інцидент стався в рамках Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку, де були присутні лідери обох країн. Коли журналістів вивели із залу, Джонсон запропонував усім зробити щеплення.
"Дякую усім, отримайте вакцини AstraZeneca", - пожартував Джонсон.
Як відомо, вакцина AstraZenecа була розроблена в Оксфордському університеті Великобританії.
На це Болсонару зазначив, що не отримав щеплення.
"Ми разом працюємо над вакцинами. AstraZeneca - це відмінна вакцина. У мене є AstraZeneca, двічі", - сказав Джонсон.
Болсонару вказав на себе пальцем і сказав "ще ні". Після цього він розсміявся.
Раніше Болсонару стверджував, що йому не обов'язково вакцинуватися від коронавірусу, оскільки він перехворів минулого року та у нього зберігся імунітет.
Нагадаємо, що у Бразилії можуть скасувати маски, незважаючи на захворюваність коронавірусом. Про це заговорив президент.