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Джонсон призвал британских подростков быстрее вакцинироваться от COVID-19

Автор: Наталья Скороход

Британским подросткам от 16 до 17 лет нужно как можно быстрее вакцинироваться от COVID-19. С таким призывом выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам Джонсона,

"Я призываю всех молодых людей в возрасте от 16 до 17 лет, всех, кто знает молодых людей от 16 до 17 лет - цифры сейчас растут очень быстро. Я просто призываю всех, кто еще не получил укола, пойти и получить его", - заявил он.

Сейчас в Великобритании рассматривают вопрос о вакцинации детей с 12 лет.

Напомним, что в Великобритании стали больше госпитализировать с коронавирусом людей молодого возраста.

Ранее сообщалось, что в Великобритании будут вакцинировать старших людей третьей дозой вакцины от коронавируса. Также третью дозу получат люди с ослабленной иммунной системой.

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