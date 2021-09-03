Джонсон призвал британских подростков быстрее вакцинироваться от COVID-19

По словам Джонсона,

"Я призываю всех молодых людей в возрасте от 16 до 17 лет, всех, кто знает молодых людей от 16 до 17 лет - цифры сейчас растут очень быстро. Я просто призываю всех, кто еще не получил укола, пойти и получить его", - заявил он.

Сейчас в Великобритании рассматривают вопрос о вакцинации детей с 12 лет.