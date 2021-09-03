Джонсон закликав британських підлітків швидше вакцинуватися від COVID-19

Британським підліткам від 16 до 17 років потрібно якнайшвидше вакцинуватися від COVID-19. З таким закликом виступив прем'єр-міністр Великобританія Борис Джонсон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
За словами Джонсона,
"Я закликаю всіх молодих людей у віці від 16 до 17 років, всіх, хто знає молодих людей від 16 до 17 років - цифри зараз ростуть дуже швидко. Я просто закликаю всіх, хто ще не отримав уколу, піти і отримати його", - заявив він.
Зараз у Великобританії розглядають питання про вакцинацію дітей з 12 років.
Нагадаємо, що у Великобританії стали більше госпіталізувати з коронавірусом людей молодого віку.
Раніше повідомлялося, що у Великобританії будуть вакцинувати старших людей третьою дозою вакцини від коронавірусу. Також третю дозу отримають люди з ослабленою імунною системою.