RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Джонсон закликав британських підлітків швидше вакцинуватися від COVID-19

Автор: Наталья Скороход

Британським підліткам від 16 до 17 років потрібно якнайшвидше вакцинуватися від COVID-19. З таким закликом виступив прем'єр-міністр Великобританія Борис Джонсон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами Джонсона,

"Я закликаю всіх молодих людей у віці від 16 до 17 років, всіх, хто знає молодих людей від 16 до 17 років - цифри зараз ростуть дуже швидко. Я просто закликаю всіх, хто ще не отримав уколу, піти і отримати його", - заявив він.

Зараз у Великобританії розглядають питання про вакцинацію дітей з 12 років.

Нагадаємо, що у Великобританії стали більше госпіталізувати з коронавірусом людей молодого віку.

Раніше повідомлялося, що у Великобританії будуть вакцинувати старших людей третьою дозою вакцини від коронавірусу. Також третю дозу отримають люди з ослабленою імунною системою.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВакцинаціяКоронавірус