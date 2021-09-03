Джонсон закликав британських підлітків швидше вакцинуватися від COVID-19

За словами Джонсона,

"Я закликаю всіх молодих людей у віці від 16 до 17 років, всіх, хто знає молодих людей від 16 до 17 років - цифри зараз ростуть дуже швидко. Я просто закликаю всіх, хто ще не отримав уколу, піти і отримати його", - заявив він.

Зараз у Великобританії розглядають питання про вакцинацію дітей з 12 років.