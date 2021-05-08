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Во Франции зафиксировали два случая тромбоза после вакцины AstraZeneca

Новина українською → Франция, Суббота 08 мая 2021 23:16
Во Франции зафиксировали два случая тромбоза после вакцины AstraZeneca Фото: во Франции зафиксировали новые случаи тромбов после AstraZeneca (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Во Франции зафиксировали два случая тромбоза после вакцины AstraZeneca. Один случай оказался смертельным.

Об этом сообщает Le Figaro.

В период с 23 по 29 апреля во Франции произошли два новых случая атипичного тромбоза, связанные с вакциной AstraZeneca. Они выявлены у женщин в возрасте от 60 до 70 лет. У женщин обнаружили тромбоз вен головного мозга, в том числе один случай с сопутствующей тромбоцитопенией (дефицит тромбоцитов).

Кроме того, по данным Французского агентства по лекарственным средствам, анализ 15 серьезных случаев (14 случаев благоприятного исхода и 1 смерть) острого панкреатита, зарегистрированных во Франции, показывает, что почти в трети случаев они возникают у пациентов с патологиями поджелудочной железы или желчевыводящих путей.

"Эти события представляют собой "потенциальный сигнал", который будет распространен на европейском уровне", - говорится в сообщении.

Также известно, что с момента начала вакцинации этой вакциной во Франции было зарегистрировано 30 случаев тромбоза, в том числе 9 смертельных случаев.

Напомним, использование вакцины Johnson & Johnson могут ограничить в Германии. От этой вакцины также могут появляться тромбы.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе изучают сообщения о неврологических расстройствах после вакцины AstraZeneca. Речь идет о редком заболевании - синдроме Гийена-Барре.

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