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Единственный вариант. Ляшко назвал условие дальних поездок для невакцинированных

Автор: Юлия Бойко

С 21 октября для невакцинированных от COVID-19 украинцев останется единственный вариант, который позволит им воспользоваться автобусом, поездом или самолетом для межобластных поездок. Им нужно будет сдать отрицательный тест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко в эфире tsn.ua.

По его словам, с 21 октября межобластные перевозки будут доступны для тех, у кого есть международный или внутренний COVID-сертификат. Для невакцинированных остается единственный вариант.

"Сдать негативный ПЦР-тест, который будет действовать в течение 72 часов", - отметил Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что во время локдауна в Украине правительство вряд ли будет рекомендовать ограничивать работу городского общественного транспорта.

Также сообщалось, что в ближайшее время появятся специальные камеры, которые будут следить за соблюдением карантина. Ожидается, что в рамках пилотного проекта они могут появиться в Киеве и Харькове или Днепре.

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