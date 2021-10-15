Единственный вариант. Ляшко назвал условие дальних поездок для невакцинированных

С 21 октября для невакцинированных от COVID-19 украинцев останется единственный вариант, который позволит им воспользоваться автобусом, поездом или самолетом для межобластных поездок. Им нужно будет сдать отрицательный тест.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко в эфире tsn.ua.
По его словам, с 21 октября межобластные перевозки будут доступны для тех, у кого есть международный или внутренний COVID-сертификат. Для невакцинированных остается единственный вариант.
"Сдать негативный ПЦР-тест, который будет действовать в течение 72 часов", - отметил Ляшко.
Напомним, ранее сообщалось, что во время локдауна в Украине правительство вряд ли будет рекомендовать ограничивать работу городского общественного транспорта.
Также сообщалось, что в ближайшее время появятся специальные камеры, которые будут следить за соблюдением карантина. Ожидается, что в рамках пилотного проекта они могут появиться в Киеве и Харькове или Днепре.