Эффективен против "Омикрона". В Японии начались COVID-тесты препарата от паразитов
В Японии начались клинические COVID-исследования антипаразитарного препарата "ивермектин". По заявлениями фармацевтической компании Kowa, он показал противовирусный эффект против штамма "Омикрон".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В частности, согласно заявлению Kowa, "ивермектин" показал противовирусный эффект против "Омикрона" и других вариантов коронавируса в доклинических исследованиях. Других подробностей компания не предоставила.
Также сообщается, что компания работает с Университетом Китасато (Токио) над тестированием препарата, который используется для лечения животных и людей от паразитов, в качестве потенциального средства от COVID-19.
Отметим, ранее Федеральное управление по лекарственным средствам США, Всемирная организация здравоохранения и Европейский регулятор предостерегали от использования "ивермектина" для лечения COVID.
Отметим, "ивермектин" применяется для лечения от таких паразитарных заболеваний, как головные вши, чесотка, онхоцеркоз (речная слепота), стронгилоидоз, трихоцефалез, аскаридоз и элефантиаз. Также широко применяется в ветеринарии.
В 2015 году ученые Уильям Кэмпбелл и Сатоси Омура получили Нобелевскую премию по физиологии или медицине за открытие "ивермектина". Средство было открыто еще в 1975 году.
Напомним, ранее сообщалось, что экспериментальный пероральный препарат "молнупиравир" компании Merck показал эффективность против "Омикрона".
В январе его зарегистрировали в Украине для экстренного применения.