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Эффективен против "Омикрона". В Японии начались COVID-тесты препарата от паразитов

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Токио, Понедельник 31 января 2022 16:51
Эффективен против "Омикрона". В Японии начались COVID-тесты препарата от паразитов Фото: в Японии тестируют новый препарат против "Омикрона" (Sylvain Lefevre/Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

В Японии начались клинические COVID-исследования антипаразитарного препарата "ивермектин". По заявлениями фармацевтической компании Kowa, он показал противовирусный эффект против штамма "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, согласно заявлению Kowa, "ивермектин" показал противовирусный эффект против "Омикрона" и других вариантов коронавируса в доклинических исследованиях. Других подробностей компания не предоставила.

Также сообщается, что компания работает с Университетом Китасато (Токио) над тестированием препарата, который используется для лечения животных и людей от паразитов, в качестве потенциального средства от COVID-19.

Отметим, ранее Федеральное управление по лекарственным средствам США, Всемирная организация здравоохранения и Европейский регулятор предостерегали от использования "ивермектина" для лечения COVID.

Отметим, "ивермектин" применяется для лечения от таких паразитарных заболеваний, как головные вши, чесотка, онхоцеркоз (речная слепота), стронгилоидоз, трихоцефалез, аскаридоз и элефантиаз. Также широко применяется в ветеринарии.

В 2015 году ученые Уильям Кэмпбелл и Сатоси Омура получили Нобелевскую премию по физиологии или медицине за открытие "ивермектина". Средство было открыто еще в 1975 году.

Напомним, ранее сообщалось, что экспериментальный пероральный препарат "молнупиравир" компании Merck показал эффективность против "Омикрона".

В январе его зарегистрировали в Украине для экстренного применения.

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