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Эффективность и побочные эффекты: Минздрав рассказал о вакцине Sinovac

Новина українською → Украина, Пятница 26 марта 2021 17:05
Эффективность и побочные эффекты: Минздрав рассказал о вакцине Sinovac Фото: Минздрав рассказал о китайской вакцине CoronaVac (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство здравоохранения рассказало об эффективности и возможных побочных эффектах вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac. Вчера в Украину прибыли первые 200 тысяч доз этой вакцины.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения на странице в Facebook.

Препарат CoronaVac - является инактивированной вакциной, то есть состоит из "убитого" вируса. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.

Как рассказали в министерстве, по результатам исследований, имеющихся на 25 марта 2021 года, эффективность китайской вакцины CoronaVac составляет 83,5%, но после прививки двумя дозами. Дозы вводятся с интервалом от 14 до 28 дней.

Возможными реакциями на прививку вакциной CoronaVac являются:

  • покраснение, боль и отек в месте укола;
  • лихорадка или озноб;
  • головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе, боль в горле;
  • кашель или насморк;
  • рвота или тошнота, диарея;
  • утомляемость, сонливость;
  • аллергические реакции на коже, слизистой оболочке;
  • склерома;
  • спазмы мышц;
  • отеки век, покраснение глаз.

В министерстве поясняют, что эти побочные эффекты являются нормальными и проходят за несколько дней после прививки вакциной CoronaVac.

Также в Минздраве назвали противопоказания для прививки вакциной CoronaVac, это:

  • гиперчувствительность к компонентам;
  • тяжелая аллергическая реакция на вакцины в прошлом;
  • серьезные заболевания нервной системы;
  • температура тела выше 38,5 градуса;
  • беременность и кормление грудью;
  • тяжелые хронические заболевания.

Эффективность и побочные эффекты: Минздрав рассказал о вакцине Sinovac

Напомним, вчера в Украину прибыла первая партия вакцины CoronaVac. Изначально планировалось, что первые дозы этой вакцины прибудут в Украину в начале месяца.

Кроме того, Украина хочет договориться с Китаем о новых поставках вакцины от коронавируса.

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