Эффективность и побочные эффекты: Минздрав рассказал о вакцине Sinovac
Министерство здравоохранения рассказало об эффективности и возможных побочных эффектах вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac. Вчера в Украину прибыли первые 200 тысяч доз этой вакцины.
Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения на странице в Facebook.
Препарат CoronaVac - является инактивированной вакциной, то есть состоит из "убитого" вируса. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.
Как рассказали в министерстве, по результатам исследований, имеющихся на 25 марта 2021 года, эффективность китайской вакцины CoronaVac составляет 83,5%, но после прививки двумя дозами. Дозы вводятся с интервалом от 14 до 28 дней.
Возможными реакциями на прививку вакциной CoronaVac являются:
- покраснение, боль и отек в месте укола;
- лихорадка или озноб;
- головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе, боль в горле;
- кашель или насморк;
- рвота или тошнота, диарея;
- утомляемость, сонливость;
- аллергические реакции на коже, слизистой оболочке;
- склерома;
- спазмы мышц;
- отеки век, покраснение глаз.
В министерстве поясняют, что эти побочные эффекты являются нормальными и проходят за несколько дней после прививки вакциной CoronaVac.
Также в Минздраве назвали противопоказания для прививки вакциной CoronaVac, это:
- гиперчувствительность к компонентам;
- тяжелая аллергическая реакция на вакцины в прошлом;
- серьезные заболевания нервной системы;
- температура тела выше 38,5 градуса;
- беременность и кормление грудью;
- тяжелые хронические заболевания.
Напомним, вчера в Украину прибыла первая партия вакцины CoronaVac. Изначально планировалось, что первые дозы этой вакцины прибудут в Украину в начале месяца.
Кроме того, Украина хочет договориться с Китаем о новых поставках вакцины от коронавируса.