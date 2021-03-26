Ефективність та побічні ефекти: МОЗ розповів про вакцину Sinovac

Міністерство охорони здоров'я розповіло про ефективність та можливі побічні ефекти вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac. Вчора в Україну прибули перші 200 тисяч доз цієї вакцини.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я на сторінці у Facebook .

Препарат CoronaVac - є інактивованою вакциною, тобто складається з "вбитого" вірусу. Організм реагує на нього та виробляє імунітет.

Як розповіли в міністерстві, за результатами досліджень, наявних на 25 березня 2021 року, ефективність китайської вакцини CoronaVac становить 83,5%, але після щеплення двома дозами. Дози вводяться з інтервалом від 14 до 28 днів.

Можливими реакціями на щеплення вакциною CoronaVac є:

почервоніння, біль та набряк у місці уколу;

лихоманка чи озноб;

головний біль, біль у м'язах чи суглобах, біль у животі, біль у горлі;

кашель чи нежить;

блювота чи нудота, діарея;

втомлюваність, сонливість;

алергічні реакції на шкірі, слизовій оболонці;

склерома;

спазми м'язів;

набряки повік, почервоніння очей.

У міністерстві пояснюють, що ці побічні ефекти є нормальними та минають за кілька днів після щеплення вакциною CoronaVac.

Також у МОЗ назвали протипоказання для щеплення вакциною CoronaVac, це: