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Ефективність та побічні ефекти: МОЗ розповів про вакцину Sinovac

Новость на русском → Україна, П'ятниця 26 березня 2021 17:05
Ефективність та побічні ефекти: МОЗ розповів про вакцину Sinovac Фото: МОЗ розповів про китайську вакцину CoronaVac (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство охорони здоров'я розповіло про ефективність та можливі побічні ефекти вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac. Вчора в Україну прибули перші 200 тисяч доз цієї вакцини.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я на сторінці у Facebook.

Препарат CoronaVac - є інактивованою вакциною, тобто складається з "вбитого" вірусу. Організм реагує на нього та виробляє імунітет.

Як розповіли в міністерстві, за результатами досліджень, наявних на 25 березня 2021 року, ефективність китайської вакцини CoronaVac становить 83,5%, але після щеплення двома дозами. Дози вводяться з інтервалом від 14 до 28 днів.

Можливими реакціями на щеплення вакциною CoronaVac є:

  • почервоніння, біль та набряк у місці уколу;
  • лихоманка чи озноб;
  • головний біль, біль у м'язах чи суглобах, біль у животі, біль у горлі;
  • кашель чи нежить;
  • блювота чи нудота, діарея;
  • втомлюваність, сонливість;
  • алергічні реакції на шкірі, слизовій оболонці;
  • склерома;
  • спазми м'язів;
  • набряки повік, почервоніння очей.

У міністерстві пояснюють, що ці побічні ефекти є нормальними та минають за кілька днів після щеплення вакциною CoronaVac.

Також у МОЗ назвали протипоказання для щеплення вакциною CoronaVac, це:

  • гіперчутливість до компонентів;
  • важка алергічна реакція на вакцини у минулому;
  • серйозні захворювання нервової системи;
  • температура тіла вище 38,5 градуса;
  • вагітність та годування грудьми;
  • важкі хронічні захворювання.

Ефективність та побічні ефекти: МОЗ розповів про вакцину Sinovac

Нагадаємо, вчора в Україну прибула перша партія вакцини CoronaVac. Спочатку планувалося, що перші дози цієї вакцини прибудуть в Україну на початку місяця.

Крім того, Україна хоче домовитися з Китаєм про нові поставки вакцини від коронавірусу.

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