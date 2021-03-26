Ефективність та побічні ефекти: МОЗ розповів про вакцину Sinovac
Міністерство охорони здоров'я розповіло про ефективність та можливі побічні ефекти вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac. Вчора в Україну прибули перші 200 тисяч доз цієї вакцини.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я на сторінці у Facebook.
Препарат CoronaVac - є інактивованою вакциною, тобто складається з "вбитого" вірусу. Організм реагує на нього та виробляє імунітет.
Як розповіли в міністерстві, за результатами досліджень, наявних на 25 березня 2021 року, ефективність китайської вакцини CoronaVac становить 83,5%, але після щеплення двома дозами. Дози вводяться з інтервалом від 14 до 28 днів.
Можливими реакціями на щеплення вакциною CoronaVac є:
- почервоніння, біль та набряк у місці уколу;
- лихоманка чи озноб;
- головний біль, біль у м'язах чи суглобах, біль у животі, біль у горлі;
- кашель чи нежить;
- блювота чи нудота, діарея;
- втомлюваність, сонливість;
- алергічні реакції на шкірі, слизовій оболонці;
- склерома;
- спазми м'язів;
- набряки повік, почервоніння очей.
У міністерстві пояснюють, що ці побічні ефекти є нормальними та минають за кілька днів після щеплення вакциною CoronaVac.
Також у МОЗ назвали протипоказання для щеплення вакциною CoronaVac, це:
- гіперчутливість до компонентів;
- важка алергічна реакція на вакцини у минулому;
- серйозні захворювання нервової системи;
- температура тіла вище 38,5 градуса;
- вагітність та годування грудьми;
- важкі хронічні захворювання.
Нагадаємо, вчора в Україну прибула перша партія вакцини CoronaVac. Спочатку планувалося, що перші дози цієї вакцини прибудуть в Україну на початку місяця.
Крім того, Україна хоче домовитися з Китаєм про нові поставки вакцини від коронавірусу.