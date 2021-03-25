Китайский CoronaVac доставят в Украину уже сегодня: что известно о вакцине

В четверг вечером, 25 марта, в Украину прилетит первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac . Первая поставка будет состоять из 200 тысяч доз.

Министерство здравоохранения Украины разрешило применение китайской вакцины 10 марта. Препарат прошел все этапы клинических исследований, официально подтвердив эффективность и безопасность.

Производитель вакцины

Вакцину CoronaVac создала пекинская биофармацевтическая компания Sinovac.

Компания Sinovac Biotech была основана в 1999 году. И в настоящее время является мировым лидером в разработке и производстве вакцин различных типов (гепатит A и Б, ветряная оспа, птичий грипп H5N1, свиной грипп H1N1, энтеровирусы и т.д.).

Где уже применяют CoronaVac

Китайскую вакцину от коронавируса применяют в Китае, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и других странах.

Как действует препарат

Вакцина CoronaVac работает за счет использования убитых вирусных частиц, чтобы подвергнуть иммунную систему организма воздействию вируса, не рискуя серьезной реакцией болезни.

Одним из основных преимуществом препарата заключается в том, что его можно хранить в стандартном холодильнике при 2-8 градусах Цельсия.

Эффективность вакцины

Бразильский Институт Бутантан заявил, что эффективность вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac оказалась около 50,4%. Испытания только на легких, умеренных и тяжелых формах COVID-19 показали эффективность 78%.

В то же время эффективность китайской вакцины в Китае оказалась 65%. При этом в Турции это число составило 91,25% в ходе местный испытаний.

Кому нельзя вакцинироваться

Согласно инструкции по применению, препарат имеет противопоказания и побочные эффекты. Производитель предупреждает, что доказательств эффективной защиты для людей 60 лет и старше недостаточно.

Вакцину не рекомендовано вводить:

людям, у которых в прошлом были тяжелые аллергические реакции на вакцины;

людям с тяжелыми неврологическими заболеваниями, такими как поперечный миелит, синдром Гийена-Барре, демиелинизирующая болезнь;

пациентам с неконтролируемыми тяжелыми хроническими заболеваниями;

беременным или кормящим женщинам.

Запрещается использовать вакцину повторно всем, у кого после вакцинации наблюдается ненормальная неврологическая реакция.

Отдельным пунктом китайцы выносят женщин детородного возраста. Записано, что данных, собранных в ходе клинических испытаний, недостаточно. Поэтому производитель не может судить о всех возможных рисках аномальной беременности после вакцинации.

Побочные эффекты

Как и у всех препаратов, у CoronaVac есть побочные эффекты. Очень частыми считаются - боль в месте вакцинации, головная боль и усталость.

Частые:

отек, зуд, эритема, уплотнение в месте инъекции,

мышечная боль,

тошнота,

диарея,

боль в суставах,

кашель,

озноб,

зуд,

потеря аппетита,

насморк и заложенность носа,

боль в горле,

боль в животе.

Редкие:

повышенная температура в месте вакцинации,

рвота,

аллергические реакции,

патологии кожи и слизистых оболочек,

высокая температура,

тремор,

отечность,

головокружение,

сонливость.

Очень редкие:

мышечные судороги,

отек век,

кровотечение из носа,

вздутие живота,

запор,

потеря запаха,

воспаление глаз.

Когда начнется вакцинация препаратом

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что после доставки в Украину пройдет лабораторный контроль. Предположительно, он будет продолжаться 10 дней. После чего начнется вакцинация препаратом.