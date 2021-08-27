Эксперт рассказал, когда Украина будет рассматривать возможность бустерной COVID-вакцинации

Как пояснил эксперт, в Израиле, например, бустерную дозу вакцины предложили людям преклонного возраста и тем, кто имеет сопутствующие заболевания и серьезные патологии, поскольку препараты, которые они принимают, снижают эффективность прививки.

"В США также приняли решение, что, возможно, с сентября начнут введение третьей дозы для тех, кто уже был вакцинирован ранее. Но нужно ли это делать универсально всем - этот вопрос еще изучается и вокруг него идет много споров среди экспертов",- сказал Лапий.

Эксперт отмечает, что лучшей эффективности вакцин можно достичь увеличением интервала между первой и второй прививкой, поэтому, по его мнению, это может стать заменой бустерной вакцинации.

"Сегодня есть немало публикаций и научных данных о том, что увеличение интервала между первой и второй дозой обеспечивает более сильный иммунный ответ и лучшую защиту. И, возможно, в будущем будет стоять вопрос не о третьей дозе вакцины от Pfizer-BioNTech, а об увеличении интервала между первой и второй дозой", - добавил он.

Украина, как напомнил Лапий, увеличила интервал между дозами вакцины AstraZeneca, а сейчас отслеживает, дало ли это результат и нужно ли вводить третью дозу вакцины для групп риска.

"Возможно, при такой схеме вакцинации не будет необходимости вводить третью дозу. Мы будем принимать решение, когда будет достаточное количество научных данных",- отметил эксперт.