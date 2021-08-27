Третя доза вакцини від COVID. Експерт розповів про нове щеплення для українців

Як пояснив експерт, в Ізраїлі, наприклад, бустерну дозу вакцини запропонували людям похилого віку та тим, хто має супутні захворювання і серйозні патології, оскільки препарати, які вони приймають, знижують ефективність щеплення.

"У США також прийняли рішення, що, можливо, з вересня почнуть введення третьої дози для тих, хто вже був вакцинований раніше. Але чи потрібно це робити універсально всім - це питання ще вивчається і навколо нього йде багато суперечок серед експертів", - сказав Лапій.

Експерт зазначає, що кращої ефективності вакцин можна досягти збільшенням інтервалу між першим та другим щепленням, тому, на його думку, це може стати заміною бустерної вакцинації.

"Сьогодні є чимало публікацій і наукових даних про те, що збільшення інтервалу між першою і другою дозою забезпечує більш сильну імунну відповідь і кращий захист. І, можливо, в майбутньому буде стояти питання не про третю дозу для вакцини від Pfizer-BioNTech, а про збільшення інтервалу між першою і другою дозою", - додав він.

Україна, як нагадав Лапій, збільшила інтервал між дозами вакцини AstraZeneca, а зараз відстежує, чи дало це результат і чи потрібно вводити третю дозу вакцини для груп ризику.

"Можливо, при такій схемі вакцинації не буде необхідності вводити третю дозу. Ми будемо приймати рішення, коли буде достатня кількість наукових даних", - зазначив експерт.