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Эксперты объяснили, почему украинцы не спешат вакцинироваться от COVID-19

Автор: Ульяна Безпалько

В кампанию против вакцинации от коронавируса вливаются немалые средства. И это, равно как и лоббирование российской вакцины "Спутник-V", похоже на элементы гибридной войны.

Такое мнение выразил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий (СН), говорится в материале РБК Украина "Старт вакцинации: кого и как в Украине будут прививать от коронавируса".

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"И это разворачивается по всему миру. Если в Австрии в декабре, согласно соцопросам, были готовы вакцинироваться более 40%, то сейчас – всего лишь 17%", – говорит парламентарий.

В разных больницах провакцинироватьcя решили всего лишь 20-40% медиков, рассказывает инфекционист и эксперт ЮНИСЕФ Катерина Булавинова. При этом далеко не все члены мобильных бригад согласились прививаться.

Скептическая позиция врачей в плане прививок далеко не нова и именно с ней связаны все проблемы с вакцинацией в стране, говорит Федор Лапий. Но это одним махом и в короткие сроки не решить, уверен он.

"Этому способствуют некоторые исторические аспекты. К тому же ряд лидеров мнений в медицине, в основном старшего поколения, придерживаются каких-то антинаучных взглядов. Они учат будущих врачей, общаются с другими коллегами, они активны в медиа. Из этого как раз возникает проблема: если не вакцинируются медики, то что уже говорить о рядовых украинцах?" – рассуждает иммунолог.

Как считает врач-инфекционист, преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита, в случае с вакциной от коронавируса людьми больше движет страх. Такие настроения были и в Великобритании, и в США, и во Франции, уточнил инфекционист. Но когда началась кампания по вакцинации, эти страхи сошли на нет: граждане стали сами убеждаться, что это полностью безопасно.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что Украина вряд ли получит вакцину от COVID Pfizer на этой неделе.

При этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что китайская COVID-вакцина Sinovac будет в Украине на протяжении следующего месяца.

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