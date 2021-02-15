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Експерти пояснили, чому українці не поспішають вакцинуватися від COVID-19

Автор: Уляна Безпалько

У кампанію проти вакцинації від коронавірусу вливаються чималі кошти. І це, так само як і лобіювання російської вакцини "Супутник-V", схоже на елементи гібридної війни.

Таку думку висловив голова йдеться в матеріалі РБК Україна "Старт вакцинації: кого і як в Україні будуть прищеплювати від коронавірусу".

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"І це розгортається по всьому світу. Якщо в Австрії в грудні, згідно із соцопитуваннями, були готові вакцинуватися понад 40%, то зараз – лише 17%", – говорить парламентарій.

У різних лікарнях провакцинуватися вирішили лише 20-40% медиків, розповідає інфекціоніст та експерт ЮНІСЕФ Катерина Булавінова. При цьому далеко не всі члени мобільних бригад погодилися робити щеплення.

Скептична позиція лікарів в плані вакцинації далеко не нова і саме з нею пов'язані всі проблеми з щепленням в країні, каже Федір Лапій. Але це одним махом і в короткі терміни не вирішити, переконаний він.

"Цьому сприяють деякі історичні аспекти. До того ж низка лідерів думок в медицині, в основному старшого покоління, дотримуються якихось антинаукових поглядів. Вони вчать майбутніх лікарів, спілкуються з іншими колегами, вони активні в медіа. З цього виникає проблема: якщо не вакцинуються медики, то що вже говорити про пересічних українців?" – міркує імунолог.

Як вважає лікар-інфекціоніст, викладач Школи охорони здоров'я НаУКМА Володимир Курпіта, у випадку з вакциною від коронавірусу людьми більше рухає страх. Такі настрої були і у Великобританії, і в США, і у Франції, уточнив інфекціоніст. Але коли почалася кампанія з вакцинації, ці страхи зійшли нанівець: громадяни стали самі переконуватися, що це повністю безпечно.

Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомили, що Україна навряд чи отримає вакцину від COVID Pfizer на цьому тижні.

При цьому міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що китайська COVID-вакцина Sinovac буде в Україні протягом наступного місяця.

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