Эксперты оценили, как часто нужно вакцинироваться, чтобы победить коронавирус
Ключевым фактором для того, чтобы коронавирус стал эпидемическим заболеванием, является вакцинация. По мнению экспертов, нынешняя прививочная кампания может оказаться не последней.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "COVID навсегда. Сможет ли мир победить пандемию коронавируса".
Как отметил академик, директор Института биохимии имени Палладина НАН Украины Сергей Комисаренко, нужно ли будет ежегодно прививаться - зависит от изменений в самом вирусе.
"Если вакцинация будет достаточно мощной и иммунный ответ будет сохраняться два-три года, тогда придется вакцинироваться раз в два-три года", - сказал Комисаренко.
Он добавил, что хотя и фиксируются опасные штаммы COVID-19 вроде южноафриканского, но в целом он мутирует в 3-4 раза медленнее, чем вирус гриппа.
"Если появляются такие штаммы, которые малочувствительны к вакцине, то у них происходят мутации, которые еще активнее будут "убегать" от вакцины - потому вакцинацию надо заканчивать как можно скорее", - считает эксперт.
При этом инфекционист, преподаватель Школы здравоохранения Киево-Могилянской академии Владимир Курпита заявил, что вакцинация от коронавируса может стать обычной практикой. Однако пока неясен ее формат.
"Если это будет как с гриппом, когда есть рекомендация ежегодно делать вакцинацию, то тогда будет избрана четкая категория лиц, которым ее стоит делать", - сказал эксперт.
Альтернативным вариантом может стать поголовная вакцинация, как в случае с дифтерией и столбняком, но тогда прививки будут делать с большим временным интервалом.
Вчера Минздрав напомнил, кому можно делать вакцинацию от коронавируса.
Отметим, сейчас в Украине проходит вакцинация двумя препаратами - Covishield и CoronaVac. В ближайшее время должны начать прививать вакциной Pfizer. Ранее РБК-Украина писало, кто, когда и какую получит вакцину от коронавируса.