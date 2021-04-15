Експерти оцінили, як часто потрібно вакцинуватися, щоб перемогти коронавірус

Ключовим фактором для того, щоб коронавірус став епідемічним захворюванням, є вакцинація. На думку експертів, нинішня кампанія щеплення може виявитися не останньою.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "COVID назавжди. Чи зможе світ перемогти пандемію коронавірусу".

Як зазначив академік, директор Інституту біохімії імені Палладіна НАН України Сергій Комісаренко, потрібно буде щорічно щепитися - залежить від змін у самому вірусі.

"Якщо вакцинація буде досить потужною і імунну відповідь буде зберігатися два-три роки, тоді доведеться вакцинуватися раз на два-три роки", - сказав Комісаренко.

Він додав, що хоча і фіксуються небезпечні штами COVID-19 начебто південноафриканського, але в цілому він мутує в 3-4 рази повільніше, ніж вірус грипу.

"Якщо з'являються такі штами, які малочутливі до вакцини, то в них відбуваються мутації, які ще активніше будуть "тікати" від вакцини - тому вакцинацію треба закінчувати як можна швидше", - вважає експерт.

При цьому інфекціоніст, викладач Школи охорони здоров'я Києво-Могилянської академії Володимир Курпіта заявив, що вакцинація від коронавірусу може стати звичайною практикою. Однак поки неясний її формат.

"Якщо це буде як з грипом, коли є рекомендація щорічно робити вакцинацію, то тоді буде обрана чітка категорія осіб, яким її варто робити", - сказав експерт.

Альтернативним варіантом може стати поголовна вакцинація, як у випадку з дифтерією і правцем, але тоді щеплення будуть робити з великим часовим інтервалом.