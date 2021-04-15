Эксперты оценили, как часто нужно вакцинироваться, чтобы победить коронавирус

Как отметил академик, директор Института биохимии имени Палладина НАН Украины Сергей Комисаренко, нужно ли будет ежегодно прививаться - зависит от изменений в самом вирусе.

"Если вакцинация будет достаточно мощной и иммунный ответ будет сохраняться два-три года, тогда придется вакцинироваться раз в два-три года", - сказал Комисаренко.

Он добавил, что хотя и фиксируются опасные штаммы COVID-19 вроде южноафриканского, но в целом он мутирует в 3-4 раза медленнее, чем вирус гриппа.

"Если появляются такие штаммы, которые малочувствительны к вакцине, то у них происходят мутации, которые еще активнее будут "убегать" от вакцины - потому вакцинацию надо заканчивать как можно скорее", - считает эксперт.

При этом инфекционист, преподаватель Школы здравоохранения Киево-Могилянской академии Владимир Курпита заявил, что вакцинация от коронавируса может стать обычной практикой. Однако пока неясен ее формат.

"Если это будет как с гриппом, когда есть рекомендация ежегодно делать вакцинацию, то тогда будет избрана четкая категория лиц, которым ее стоит делать", - сказал эксперт.

Альтернативным вариантом может стать поголовная вакцинация, как в случае с дифтерией и столбняком, но тогда прививки будут делать с большим временным интервалом.