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Эксперты прогнозируют двойной спрос на вакцинацию в Украине: когда это может произойти

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Украина, Вторник 02 ноября 2021 11:51
Эксперты прогнозируют двойной спрос на вакцинацию в Украине: когда это может произойти Фото: эксперты прогнозируют двойной спрос на вакцинацию в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине прогнозируют двойной спрос на вакцинацию от коронавируса. Это произойдет из-за того, что рекордному количеству уже вакцинированных понадобится введение второй дозы, а количество желающих на получение первой не снизится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко во время онлайн-брифинга.

"Украине нужно готовиться к двойному спроса на вакцинацию из-за того, что необходимо будет делать вторые дозы для рекордных значений предыдущих двух недель и при этом спрос на вакцинацию первой дозой не падает", - отметил Ганиченко.

Как предположил эксперт, соответственно, в Украине необходимо будет прорабатывать двойной спрос уже через 1-2 недели.

Напомним, с началом перехода регионов Украины в "красную" зону, во многих городах наблюдаются большие очереди на COVID-вакцинацию.

Отметим, что вчера, в Киеве, с началом действия более строгих ограничений наблюдались очереди на прививку возле МВЦ и торговых центрах.

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