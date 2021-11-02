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Експерти прогнозують подвійний попит на вакцинацію в Україні: коли це може статися

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Україна, Вівторок 02 листопада 2021 11:51
Експерти прогнозують подвійний попит на вакцинацію в Україні: коли це може статися Фото: експерти прогнозують подвійний попит на вакцинацію в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні прогнозують подвійний попит на вакцинацію від коронавірусу. Це станеться через те, що рекордній кількості вже вакцинованих знадобиться введення другої дози, а кількість охочих на отримання першої не знизиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганіченка під час онлайн-брифінгу.

"Україні потрібно готуватися до подвійного попиту на вакцинацію через те, що необхідно буде робити другі дози для рекордних значень попередніх двох тижнів і при цьому попит на вакцинацію першою дозою не падає", - зазначив Ганіченко.

Як припустив експерт, відповідно, в Україні необхідно буде опрацьовувати подвійний попит вже через 1-2 тижні.

Нагадаємо, з початком переходу регіонів України до "червоної" зони, у багатьох містах спостерігаються великі черги на COVID-вакцинацію.

Зазначимо, що вчора, у Києві, з початком дії більш суворих обмежень спостерігалися черги на щеплення біля МВЦ та торгових центрах.

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