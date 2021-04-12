Эксперты спрогнозировали, когда эпидемия COVID в Украине ослабнет

В Минздраве прогнозируют, что рост количества больных коронавирусом в Украине сохранится еще примерно эту неделю. Эксперты дают похожие оценки.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Пик, плато, падение. Когда ослабнет эпидемия коронавируса в Украине "

Преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА, инфекционист Владимир Курпита считает, что в Украине может быть достигнуто плато уже на этой неделе. В отдельных регионах, по его словам, пик уже пройден. Другие - пика еще не достигли.

"Мы точно можем сказать, что пик прошли Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая области. Но, к примеру, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Одесская - там, наверное, в ближайшие две недели продолжится рост заболеваемости", - полагает Курпита.

В Киевской школе экономики утверждают, что оценивать заболеваемость следует, исходя из динамики госпитализации, а не из количества суточных заражений. Потому что рост выявленных случаев не обязательно свидетельствует о приросте больных. Количество новых инфицированных может быть также связано с увеличением масштабов тестирования.

"Нужно смотреть на количество госпитализаций - на пациентов, которые болеют со средним, тяжелым и критическим течением и попадают в больницу. Если говорить об уровне госпитализации, то мы ожидаем, что уже с этой недели у нас произойдет стабилизация. Мы либо выйдем на плато, либо начнется спад", - прогнозирует руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Но это возможно при условии, если британский и южноафриканский штаммы будут циркулировать по стране в том же процентном соотношении, что и сейчас. Иначе - если эти "мутанты" станут набирать обороты и будут чаще атаковать людей, чем "материнский" вариант вируса, то ситуация может и ухудшиться, пояснил руководитель Центра экономики здравоохранения КШЕ.

"Если активней будут развиваться более заразные британский и южноафриканский варианты вируса, тогда заболеваемость будет расти еще большими темпами. Но пока нет данных о том, насколько эти варианты распространены. Поэтому мы не можем наверняка сказать аналитически, что будет большое влияние и рост", - отметил Ганиченко.