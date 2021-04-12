Експерти спрогнозували, коли епідемія COVID в Україні ослабне

У МОЗ прогнозують, що зростання кількості хворих коронавірусом в Україні збережеться ще приблизно цей тиждень. Експерти дають схожі оцінки.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Пік, плато, падіння. Коли ослабне епідемія коронавіруса в Україні "

Викладач Школи охорони здоров'я НаУКМА, інфекціоніст Володимир Курпіта вважає, що в Україні може бути досягнуто плато вже на цьому тижні. В окремих регіонах, за його словами, пік вже пройдено. Інші - піку ще не досягли.

"Ми точно можемо сказати, що пік пройшли Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька області. Але, приміром, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська - там, напевно, в найближчі два тижні продовжиться зростання захворюваності", - вважає Курпіта.

У Київській школі економіки стверджують, що оцінювати захворюваність слід, виходячи з динаміки госпіталізації, а не з кількості добових заражень. Бо зростання виявлених випадків не обов'язково свідчить про приріст хворих. Кількість нових інфікованих може бути також пов'язана зі збільшенням масштабів тестування.

"Потрібно дивитися на кількість госпіталізацій - на пацієнтів, які хворіють з середнім, важким і критичним перебігом і потрапляють в лікарню. Якщо говорити про рівень госпіталізації, то ми очікуємо, що вже з цього тижня у нас відбудеться стабілізація. Ми вийдемо на плато, або почнеться спад", - прогнозує керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

Але це можливо за умови, якщо британський і південноафриканський штами будуть циркулювати по країні в тому ж процентному співвідношенні, що і зараз. Інакше - якщо ці "мутанти" стануть набирати обертів і будуть частіше атакувати людей, ніж "материнський" варіант вірусу, то ситуація може і погіршитися, пояснив керівник Центру економіки охорони здоров'я КШЕ.

"Якщо активніше розвиватимуться більш заразні британський і південноафриканський варіанти вірусу, тоді захворюваність буде зростати ще більшими темпами. Але поки немає даних про те, наскільки ці варіанти поширені. Тому ми не можемо напевно сказати аналітично, що буде великий вплив і зростання", - зазначив Ганиченко.