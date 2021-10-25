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Энергодар остановил общественный транспорт на время "красной" зоны

Автор: Артем Горовенко

В Энергодаре Запорожской области с 25 октября полностью остановили работу общественного с транспорта. Ограничения продлятся на период "красной" зоны адаптивного карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт городского совета Энергодара.

Сообщается, что городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести на местном уровне решение региональной комиссии об остановке автомобильных и железнодорожных пассажирских перевозок.

"Согласно решению городской комиссии, начиная с 25 октября, на период действия "красного" уровня эпидемической опасности пассажирские перевозки по городу будут запрещены", - говорится в сообщении.

Предприятиям Энергодара, которые используют автобусы для развозки сотрудников, рекомендуется разработать графики и маршруты таким образом, чтобы минимизировать контакт работников с другими горожанами.

Также управлению коммунальной собственности совместно с перевозчиками поручили принять меры по вакцинации водителей маршрутных автобусов. Кроме того, будет проработан вопрос о возможности введения дополнительных ограничений после выхода из "красной зоны" и восстановления перевозок.

Напомним, ранее сообщалось, что Львовская область может частично остановить общественный транспорт, поскольку среди водителей от коронавируса привились только 30%.

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