Энергодар остановил общественный транспорт на время "красной" зоны

Сообщается, что городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести на местном уровне решение региональной комиссии об остановке автомобильных и железнодорожных пассажирских перевозок.

"Согласно решению городской комиссии, начиная с 25 октября, на период действия "красного" уровня эпидемической опасности пассажирские перевозки по городу будут запрещены", - говорится в сообщении.

Предприятиям Энергодара, которые используют автобусы для развозки сотрудников, рекомендуется разработать графики и маршруты таким образом, чтобы минимизировать контакт работников с другими горожанами.

Также управлению коммунальной собственности совместно с перевозчиками поручили принять меры по вакцинации водителей маршрутных автобусов. Кроме того, будет проработан вопрос о возможности введения дополнительных ограничений после выхода из "красной зоны" и восстановления перевозок.