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Енергодар зупинив громадський транспорт на час "червоної" зони

Автор: Артем Горовенко

В Енергодарі Запорізької області з 25 жовтня повністю зупинили роботу громадського з транспорту. Обмеження триватимуть на період "червоної" зони адаптивного карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міської ради Енергодара.

Повідомляється, що міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила ввести на місцевому рівні рішення регіональної комісії про зупинку автомобільних і залізничних пасажирських перевезень.

"Згідно з рішенням міської комісії, починаючи з 25 жовтня, на період дії "червоного" рівня епідемічної небезпеки пасажирські перевезення по місту будуть заборонені", - йдеться в повідомленні.

Підприємствам Енергодара, які використовують автобуси для розвезення співробітників, рекомендується розробити графіки і маршрути таким чином, щоб мінімізувати контакт працівників з іншими городянами.

Також управлінню комунальної власності спільно з перевізниками доручили вжити заходів щодо вакцинації водіїв маршрутних автобусів. Крім того, буде опрацьовано питання про можливість введення додаткових обмежень після виходу з "червоної зони" і відновлення перевезень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Львівська область може частково зупинити громадський транспорт, оскільки серед водіїв від коронавірусу прищепилися лише 30%.

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