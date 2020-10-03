В Энергодаре решили усилить карантин из-за вспышки COVID-19

Фото: люди в медицинских масках (РБК-Украина)

Местные власти Энергодара (Запорожская область) решили усилить карантин из-за резкого роста количества больных коронавирусом. Ограничения начнут действовать уже в воскресенье, 4 октября.

Об этом сообщает городской совет Энергодара.

За последние сутки в городе подтвердили 31 случай заболевания COVID-19, что является наибольшим приростом за все время эпидемии коронавируса в Украине. Трех больных госпитализировали, а остальные лечатся амбулаторно.

"Из-за распространения болезни ежедневно растет количество госпитализированных. На сегодняшний день больница Днепрорудного, которая является опорной для пациентов с COVID, переполнена - не только энергодарцами, но и жителями всего района", - подчеркнули в горсовете.

Согласно решению местных властей, с воскресенья на территории города вводятся следующие ограничения:

запрет на проведение всех массовых мероприятий, кроме необходимых для работы органов власти;

запрет работы развлекательных заведений (ресторанов, кафе, ночных клубов) с 23:00 до 07:00.

Руководство рынков и торговых центров обязали обеспечить соблюдение карантинных норм, в том числе термометрии и социальной дистанции.

Кроме того, из-за выявления больного СОVID-19 работника на карантин отправили 9-ю группу детского сада №8, а из-за заболевания ученика на карантин закрыли 6-А класс общеобразовательной школы №2.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали наибольшее количество новых больных коронавирусом и больше всего летальных случаев COVID-19.