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У Енергодарі вирішили посилити карантин через спалах COVID-19

Новость на русском → Енергодар, Субота 03 жовтня 2020 20:48
У Енергодарі вирішили посилити карантин через спалах COVID-19 Фото: люди у медичних масках (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Місцева влада Енергодару (Запорізька область) вирішила посилити карантин через різке зростання кількості хворих на коронавірус. Обмеження почнуть діяти вже у неділю, 4 жовтня.

Про це повідомляє міська рада Енергодару.

За останню добу в місті підтвердили 31 випадок захворювання на COVID-19, що є найбільшим приростом за весь час епідемії коронавірусу в Україні. Трьох хворих госпіталізували, а решта лікується амбулаторно.

"Через поширення хвороби щодня зростає кількість госпіталізованих. На сьогодні лікарня Дніпрорудного, яка є опорною для пацієнтів з COVID, переповнена - не тільки енергодарцями, але й жителями всього району", - наголосили в міськраді.

Згідно з рішенням місцевої влади, з неділі на території міста вводяться наступні обмеження:

  • заборона на проведення всіх масових заходів, крім необхідних для роботи органів влади;
  • заборона роботи розважальних закладів (ресторанів, кафе, нічних клубів) з 23:00 до 07:00.

Керівництво ринків та торгових центрів зобов'язали забезпечити дотримання карантинних норм, в тому числі термометрії та соціальної дистанції.

Крім того, через виявлення хворого на СОVID-19 працівника на карантин відправили 9-ту групу дитячого садочку №8, а через захворювання учня на карантин закрили 6-А клас загальноосвітньої школи №2.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували найбільшу кількість нових хворих на коронавірус та найбільше летальних випадків COVID-19.

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