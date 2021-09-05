Эпидпоказатели четырех областей Украины не соответствуют "зеленому" уровню

В Украине наблюдается ухудшение ситуации с распространением коронавируса. В четырех областях Украины показатель заболеваемости уже не соответствует "зеленой" зоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
По данным министерства, по состоянию на 4 сентября уровень заболеваемости (норма - 75 больных на 100 тысяч населения) превышен в:
В то же время в Луганской, Львовской и Полтавской областях наблюдается высокая динамика уровня госпитализации пациентов с коронавирусом.
Добавим, Черновицкая область является лидером по уровню загруженности больничных коек с кислородом. Там по состоянию на 4 сентября заполнено 37,5% кислородных коек.