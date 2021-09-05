Эпидпоказатели четырех областей Украины не соответствуют "зеленому" уровню

По данным министерства, по состоянию на 4 сентября уровень заболеваемости (норма - 75 больных на 100 тысяч населения) превышен в:

Киеве - 107;

Луганской области - 135;

Херсонской области - 85;

Черновицкой области - 169.

В то же время в Луганской, Львовской и Полтавской областях наблюдается высокая динамика уровня госпитализации пациентов с коронавирусом.

Добавим, Черновицкая область является лидером по уровню загруженности больничных коек с кислородом. Там по состоянию на 4 сентября заполнено 37,5% кислородных коек.