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Эпидпоказатели четырех областей Украины не соответствуют "зеленому" уровню

Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине наблюдается ухудшение ситуации с распространением коронавируса. В четырех областях Украины показатель заболеваемости уже не соответствует "зеленой" зоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

По данным министерства, по состоянию на 4 сентября уровень заболеваемости (норма - 75 больных на 100 тысяч населения) превышен в:

  • Киеве - 107;
  • Луганской области - 135;
  • Херсонской области - 85;
  • Черновицкой области - 169.

В то же время в Луганской, Львовской и Полтавской областях наблюдается высокая динамика уровня госпитализации пациентов с коронавирусом.

Добавим, Черновицкая область является лидером по уровню загруженности больничных коек с кислородом. Там по состоянию на 4 сентября заполнено 37,5% кислородных коек.

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