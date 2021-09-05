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Епідпоказники чотирьох областей України не відповідають "зеленому" рівню

Автор: Дмитро Левицький

В Україні спостерігається погіршення ситуації з поширенням коронавірусу. У чотирьох областях України показник захворюваності вже не відповідає "зеленій" зоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

За даними міністерства, станом на 4 вересня рівень захворюваності (норма - 75 хворих на 100 тисяч населення) перевищено у:

  • Києві - 107;
  • Луганській області - 135;
  • Херсонській області - 85;
  • Чернівецькій області - 169.

Водночас у Луганській, Львівській та Полтавській областях спостерігається висока динаміка рівня госпіталізації пацієнтів з коронавірусом.

Додамо, Чернівецька область є лідером за рівнем завантаженості лікарняних ліжок з киснем. Там станом на 4 вересня заповнено 37,5% кисневих ліжок.

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