Епідпоказники чотирьох областей України не відповідають "зеленому" рівню

В Україні спостерігається погіршення ситуації з поширенням коронавірусу. У чотирьох областях України показник захворюваності вже не відповідає "зеленій" зоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
За даними міністерства, станом на 4 вересня рівень захворюваності (норма - 75 хворих на 100 тисяч населення) перевищено у:
Водночас у Луганській, Львівській та Полтавській областях спостерігається висока динаміка рівня госпіталізації пацієнтів з коронавірусом.
Додамо, Чернівецька область є лідером за рівнем завантаженості лікарняних ліжок з киснем. Там станом на 4 вересня заповнено 37,5% кисневих ліжок.