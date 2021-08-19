Эпидпоказатели в двух областях Украины не соответствуют "зеленой" зоне

Так, в Ровенской области достаточно длительное время динамика госпитализаций больных коронавирусом демонстрирует высокие показатели.

Сейчас она составляет 81,8%, а ранее была в пределах 71,9%-86,2%.

Кроме этого, в Черновицкой области вырос показатель динамики COVID-госпитализаций и сейчас составляет 75,7%, хотя предварительно составлял 48,2%.

Однако, в Ивано-Франковской области, в которой еще вчера было превышение по данному показателю - 56,9%, динамика улучшилась и составляет 19,4%.

Стоит отметить, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.