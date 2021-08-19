RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Епідпоказники в двох областях України не відповідають "зеленій" зоні

Автор: Марія Кучерявець

Станом на сьогодні, 19 серпня вся Україна перебуває у "зеленій" зоні карантину. Однак у двох регіонах один з епідеміологічних показників не в межах норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Так, у Рівненській області досить тривалий час динаміка госпіталізацій хворих коронавірусом демонструє високі показники.

Наразі вона становить 81,8%, а раніше була в межах 71,9%-86,2%.

Крім цього, у Чернівецькій області зріс показник динаміки COVID-госпіталізацій і наразі становить 75,7%, хоча попередньо складав 48,2%.

Однак, в Івано-Франківській області, в якій ще вчора було перевищення по даному показнику - 56,9%, динаміка покращилася і становить 19,4%.

Варто зазначити, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні з коронавірусом госпіталізовано 665 осіб.

Додамо, в Україні зареєстрували 1 560 нових випадків COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКарантинКоронавірус