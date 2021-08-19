Епідпоказники в двох областях України не відповідають "зеленій" зоні

Так, у Рівненській області досить тривалий час динаміка госпіталізацій хворих коронавірусом демонструє високі показники.

Наразі вона становить 81,8%, а раніше була в межах 71,9%-86,2%.

Крім цього, у Чернівецькій області зріс показник динаміки COVID-госпіталізацій і наразі становить 75,7%, хоча попередньо складав 48,2%.

Однак, в Івано-Франківській області, в якій ще вчора було перевищення по даному показнику - 56,9%, динаміка покращилася і становить 19,4%.

Варто зазначити, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.