Эпидситуация в Украине: "оранжевой" зоне соответствуют 15 областей, остальные - "желтой"
Украина, Среда 13 октября 2021 09:58
Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в стране. По состоянию на утро 13 октября Киев и девять областей имеют показатели "желтой" зоны адаптивного карантина, а остальные - "оранжевой".
"Желтой" зоне карантина соответствуют эпидемиологические показатели в:
г. Киев,
Винницкой области,
Закарпатской области,
Ивано-Франковской области,
Киевской области,
Кировоградской области,
Николаевской области,
Полтавской области,
Ровенской области,
Тернопольской области.
"Оранжевой" зоне карантина соответствуют эпидемиологические показатели в:
Волынской области,
Днепропетровской области,
Донецкой области,
Житомирской области,
Запорожской области,
Луганской области,
Львовской области,
Одесской области,
Сумской области,
Харьковской области,
Херсонской области,
Хмельницкой области,
Черкасской области,
Черновицкой области,
Черниговской области.