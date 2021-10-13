Епідситуація в Україні: "помаранчевій" зоні відповідають 15 областей, решта - "жовтій"
Україна, Середа 13 жовтня 2021 09:58
Міністерство хорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в країні. Станом на ранок 13 жовтня Київ та дев'ять областей мають показники "жовтої" зони адаптивного карантину, а інші - "помаранчевої".
"Жовтій" зоні карантину відповідають епідеміологічні показники у:
м. Київ,
Вінницькій області,
Закарпатській області,
Івано-Франківській області,
Київській області,
Кіровоградській області,
Миколаївській області,
Полтавській області,
Рівненській області,
Тернопільській області.
"Помаранчевій" зоні карантину відповідають епідеміологічні показники у:
Волинській області,
Дніпропетровській області,
Донецькій області,
Житомирській області,
Запорізькій області,
Луганській області,
Львівській області,
Одеській області,
Сумській області,
Харківській області,
Херсонській області,
Хмельницькій області,
Черкаській області,
Чернівецькій області,
Чернігівській області.