Эпицентром коронавируса стала новая страна: в ВОЗ сделали заявление

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о критической ситуации с коронавирусом в Бразилии. Эта страна стала эпицентром коронавируса.
Об этом заявила эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения Марии ван Керхове, передает Reuters.
По ее словам, ряд штатов Бразилии находится в тяжелом состоянии, а больницы переполнены зараженными коронавирусом. Представительница ВОЗ заявила, что эта страна является эпицентром коронавируса.
"На самом деле сейчас в Бразилии происходит очень серьезная ситуация, где мы имеем ряд штатов в тяжелом состоянии", - сообщила она.
По состоянию на 2 апреля, по данным Университета Джонса Хопкинса, самая сложная ситуация с коронавирусом в:
По количеству смертей, то в Бразилии умерли 325 284 человека (в США 553 120, в Индии - 162 927).
Напомним, Бразилия объявила о разработке вакцины. Обещает помочь другим странам.
Ранее сообщалось, что глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу ушел в отставку после критики парламента якобы из-за нехватки вакцин от коронавируса.