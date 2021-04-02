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Епіцентром коронавірусу стала нова країна: у ВООЗ зробили заяву

Автор: Анастасія Рокитна

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили про критичну ситуацію з коронавірусом у Бразилії. Ця країна стала епіцентром коронавірусу.

Про це заявила епідеміолог Всесвітньої організації охорони здоровʼя Марії ван Керхове, передає Reuters.

За її словами, ряд штатів Бразилії перебуває у важкому стані, а лікарні переповнені зараженими коронавірусом. Представниця ВООЗ заявила, що ця країна є епіцентром коронавірусу.

"Насправді зараз у Бразилії відбувається дуже серйозна ситуація, де ми маємо низку штатів у важкому стані", - повідомила вона.

Станом на 2 квітня, за даними Університету Джонса Гопкінса, найскладніша ситуація з коронавірусом в:

  • США - 30 538 840 заражених,
  • Бразилії - 12 839 844 заражених,
  • Індії - 12 221 665 заражених.

Щодо кількості смертей, то у Бразилії померли 325 284 людини (у США 553 120, в Індії - 162 927).

Нагадаємо, Бразилія оголосила про розробку вакцини. Обіцяє допомогти іншим країнам.

Раніше повідомлялось, що голова МЗС Бразилії Ернесту Араужу пішов у відставку після критики парламенту ніби-то через брак вакцин від коронавірусу.

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