Епіцентром коронавірусу стала нова країна: у ВООЗ зробили заяву

За її словами, ряд штатів Бразилії перебуває у важкому стані, а лікарні переповнені зараженими коронавірусом. Представниця ВООЗ заявила, що ця країна є епіцентром коронавірусу.

"Насправді зараз у Бразилії відбувається дуже серйозна ситуація, де ми маємо низку штатів у важкому стані", - повідомила вона.

Станом на 2 квітня, за даними Університету Джонса Гопкінса, найскладніша ситуація з коронавірусом в:

США - 30 538 840 заражених,

Бразилії - 12 839 844 заражених,

Індії - 12 221 665 заражених.

Щодо кількості смертей, то у Бразилії померли 325 284 людини (у США 553 120, в Індії - 162 927).