ЕС добавил в список первые препараты для лечения COVID

Европейская комиссия объявила о включении пяти перспективных препаратов к потенциальному портфолио лекарственных средств от СOVID-19. При этом уже к октябрю данный список расширится по меньшей мере до десяти препаратов.

"Четыре из этих препаратов являются моноклональными антителами, находящимися на стадии рассмотрения Европейским агентством по лекарственным средствам. Еще один - иммунодепрессант, имеющий разрешение на продажу, которое может быть расширено для лечения пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении.

Пять препаратов находятся на продвинутой стадии разработки и имеют высокий потенциал войти в число трех новых терапевтических средств от COVID-19, которые получат разрешение на применение к октябрю этого года.

Препараты, которые будут включены в портфолио, получат полный пакет научного и финансового сопровождения - от исследований, развития, отбора перспективных образцов и к быстрому регуляторного принятия производства и использования в интересах потребителей.