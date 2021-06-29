UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ЕС добавил в список первые препараты для лечения COVID

Автор: РБК-Украина

Европейская комиссия объявила о включении пяти перспективных препаратов к потенциальному портфолио лекарственных средств от СOVID-19. При этом уже к октябрю данный список расширится по меньшей мере до десяти препаратов.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

"Четыре из этих препаратов являются моноклональными антителами, находящимися на стадии рассмотрения Европейским агентством по лекарственным средствам. Еще один - иммунодепрессант, имеющий разрешение на продажу, которое может быть расширено для лечения пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении.

Пять препаратов находятся на продвинутой стадии разработки и имеют высокий потенциал войти в число трех новых терапевтических средств от COVID-19, которые получат разрешение на применение к октябрю этого года.

Препараты, которые будут включены в портфолио, получат полный пакет научного и финансового сопровождения - от исследований, развития, отбора перспективных образцов и к быстрому регуляторного принятия производства и использования в интересах потребителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕврокомиссияКоронавируслекарства