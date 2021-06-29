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ЄС додав до списку перші препарати для лікування COVID

Автор: РБК-Україна

Європейська комісія оголосила про включення п'яти перспективних препаратів до потенційного портфоліо лікарських засобів від СOVID-19. При цьому вже до жовтня даний список розшириться щонайменше до десяти препаратів.

Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

"Чотири з цих препаратів є моноклональними антитілами, що знаходяться на стадії розгляду Європейським агентством з лікарських засобів. Ще один-імунодепресант, який має дозвіл на продаж, який може бути розширено для лікування пацієнтів з COVID-19", - йдеться в повідомленні.

П'ять препаратів знаходяться на просунутій стадії розробки і мають високий потенціал увійти в число трьох нових терапевтичних засобів від COVID-19, які отримають дозвіл на застосування до жовтня цього року.

Препарати, які будуть включені в портфоліо, отримають повний пакет наукового і фінансового супроводу - від досліджень, розвитку, відбору перспективних зразків і до швидкого регуляторного прийняття виробництва і використання в інтересах споживачів.

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