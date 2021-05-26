В ЕС на этой неделе могут утвердить первую вакцину для детей от 12 лет

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) сообщит в пятницу, 28 мая, утвердило ли вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech (Comirnaty) для детей в возрасте от 12 до 15 лет. В случае положительного решения, препарат станет первой COVID-вакциной в ЕС для людей такой возрастной категории.

Об этом со ссылкой на EMA сообщает AFP.

Отмечается, что сейчас вакцина Pfizer разрешена для людей в возрасте от 16 лет. В пятницу EMA проведет брифинг, чтобы "обнародовать итоги чрезвычайного заседания комитета по вопросам медицины EMA ... для обсуждения педиатрических показаний к Comirnaty".