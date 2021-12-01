ЕС может ежедневно пересматривать правила въезда из-за "Омикрона", - Bloomberg
Европейский союз намерен рекомендовать странам-участницам пересматривать правила въезда, чтобы сдержать распространения штамма коронавируса "Омикрон". В соответствующем документе говорится, что все страны блока должны придерживаться скоординированного подхода и быть готовыми ввести необходимые меры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Сообщается, что Европейская комиссия также собирается обратиться к национальным правительствам с призывом оперативно развернуть ревакцинацию от COVID, а также реализовать предложения по ограничению срока действия цифрового сертификата вакцинации, который будет действовать 9 месяцев вместо 12.
Bloomberg отмечает, что в ближайшее время президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес должны выступить с разъяснениями на пресс-конференции.
Напомним, ранее инфекционисты предположили, что штамм COVID "Омикрон" может вытеснить "Дельту".
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что пока сложно прогнозировать, когда новый штамм попадет в Украину.