ru ua
Ср, 01 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ЕС может ежедневно пересматривать правила въезда из-за "Омикрона", - Bloomberg

Новина українською →
Брюссель, Среда 01 декабря 2021 12:46
ЕС может ежедневно пересматривать правила въезда из-за "Омикрона", - Bloomberg Фото: Евросоюз может принять меры в отношении поездок из-за штамма "Омикрон" (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Европейский союз намерен рекомендовать странам-участницам пересматривать правила въезда, чтобы сдержать распространения штамма коронавируса "Омикрон". В соответствующем документе говорится, что все страны блока должны придерживаться скоординированного подхода и быть готовыми ввести необходимые меры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что Европейская комиссия также собирается обратиться к национальным правительствам с призывом оперативно развернуть ревакцинацию от COVID, а также реализовать предложения по ограничению срока действия цифрового сертификата вакцинации, который будет действовать 9 месяцев вместо 12.

Bloomberg отмечает, что в ближайшее время президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес должны выступить с разъяснениями на пресс-конференции.

Напомним, ранее инфекционисты предположили, что штамм COVID "Омикрон" может вытеснить "Дельту".

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что пока сложно прогнозировать, когда новый штамм попадет в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе