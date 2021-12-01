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ЄС може щодня переглядати правила в'їзду через "Омікрон", - Bloomberg

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Брюссель, Середа 01 грудня 2021 12:46
ЄС може щодня переглядати правила в'їзду через "Омікрон", - Bloomberg Фото: Євросоюз може вжити заходів щодо поїздок через штам "Омікрон" (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Європейський союз має намір рекомендувати країнам-учасницям переглядати правила в'їзду, щоб стримати поширення штаму коронавірусу "Омікрон". У відповідному документі говориться, що всі країни блоку мають дотримуватися скоординованого підходу і бути готовими ввести необхідні заходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що Європейська комісія також збирається звернутися до національних урядів із закликом оперативно розгорнути ревакцинацію від COVID, а також реалізувати пропозиції щодо обмеження терміну дії цифрового сертифіката вакцинації, який діятиме 9 місяців замість 12.

Bloomberg зазначає, що найближчим часом президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і комісар ЄС з охорони здоров'я Стелла Кіріакідес мають виступити з роз'ясненнями на прес-конференції.

Нагадаємо, раніше інфекціоністи припустили, що штам "Омікрон "може витіснити "Дельту".

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що поки складно прогнозувати, коли новий штам потрапить до України.

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